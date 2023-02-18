У Німеччині сказали, коли танки Leopard 2 опиняться в Україні

Сьогодні, 18 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розраховує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Попри те, що Пісторіус очікував, що більше країн зголоситься надати танки Україні, він заявив, що якщо додати німецькі танки, танки Abrams зі США та танки Challenger з Великої Британії, то "це дуже багато".

"У нас величезна кількість, але ми все ще працюємо над більшою кількістю (Leopards - ред.)", - сказав міністр оборони.

Пісторіус повідомив, що Німеччина розраховує поставити танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня, причому "«стабільна поставка танків протягом наступного місяця".