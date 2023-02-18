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У Німеччині сказали, коли танки Leopard 2 опиняться в Україні

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Німеччина, Субота 18 лютого 2023 23:05
У Німеччині сказали, коли танки Leopard 2 опиняться в Україні Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розраховує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Попри те, що Пісторіус очікував, що більше країн зголоситься надати танки Україні, він заявив, що якщо додати німецькі танки, танки Abrams зі США та танки Challenger з Великої Британії, то "це дуже багато".

"У нас величезна кількість, але ми все ще працюємо над більшою кількістю (Leopards - ред.)", - сказав міністр оборони.

Пісторіус повідомив, що Німеччина розраховує поставити танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня, причому "«стабільна поставка танків протягом наступного місяця".

Також він додав, що оборонна промисловість Німеччини та Польщі спільно вироблятиме боєприпаси та запчастини для танків.

Нагадаємо, сьогодні Пісторіус заявив, що Україна повинна перемогти у війні, інакше це буде лише початком.

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