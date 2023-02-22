Резников ожидает первые танки от партнеров уже в ближайшее время

"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", - написал Резников.

Также министр пошутил, что сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО, имея в виду передачу Украиной партнерам несколько трофейных российских танков.

"Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам... 24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", - пишет Резников.

Он напомнил, что летом первые такие экспозиции принимали наши друзья в Польше и Чехии.

"Это также должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо. Ранее вызывавшее тотальный страх, а теперь все чаще - отвращение и презрение. Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", - добавил Резников.

Напомним, что Украина уже в ближайшие недели получит от Польши 14 танков Leopard 2.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин рассчитывает поставить танки Leopard 2A6 в Украину в последнюю неделю марта.

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