Резников анонсировал получение новой военной помощи от США и Норвегии

Украина договорилась о получении новых пакетов военной помощи от США и Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова по итогам общения с министрами обороны США и Норвегии Ллойдом Остином и Бьорном Арилем Грамом.

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США", - рассказал он, комментируя итоги телефонных переговоров с американским коллегой.

Что касается Норвегии, то страна поможет Украине не только предоставлением нового пакета помощи, но и обучением ВСУ.

"Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и обучить солдат", - отметил Резников.