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Резников анонсировал получение новой военной помощи от США и Норвегии

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина договорилась о получении новых пакетов военной помощи от США и Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова по итогам общения с министрами обороны США и Норвегии Ллойдом Остином и Бьорном Арилем Грамом.

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. В скором времени поступит больше помощи от США", - рассказал он, комментируя итоги телефонных переговоров с американским коллегой.

Что касается Норвегии, то страна поможет Украине не только предоставлением нового пакета помощи, но и обучением ВСУ.

"Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и обучить солдат", - отметил Резников.

Напомним, правительство Норвегии выделит 1 млрд евро в поддержку Украины. Средства будут перечислять в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.

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