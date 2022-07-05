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Норвегия выделит 1 млрд евро в поддержку Украины

Новина українською →
Лугано, Вторник 05 июля 2022 12:06
Норвегия выделит 1 млрд евро в поддержку Украины Фото: министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм (flickr.com/utenriksdept)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины. Средства будут перечислять в течение двух лет.

Об этом заявила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции в Лугано.

"Это вдобавок к 200 миллионам евро, которые мы предоставили с февраля. Наше финансирование будет использовано на гуманитарную помощь, бюджетную поддержку и усилия по восстановлению. Также продолжим оказывать значительную военную поддержку", - заявила она.

Напомним, Украина представила план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.

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