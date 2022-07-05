Норвегия выделит 1 млрд евро в поддержку Украины

Правительство Норвегии выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины. Средства будут перечислять в течение двух лет.

Об этом заявила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции в Лугано.