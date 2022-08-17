Резніков анонсував отримання нової військової допомоги від США та Норвегії

Україна домовилася про отримання нових пакетів військової допомоги від США та Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова за підсумками спілкування з міністрами оборони США та Норвегії Ллойдом Остіном та Бйорном Арілем Грамом.

"Ми обговорили поточну ситуацію з безпекою, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше допомоги від США", - розповів він, коментуючи підсумки телефонних переговорів із американським колегою.

Щодо Норвегії, то країна допоможе Україні не лише наданням нового пакету допомоги, а й навчанням ЗСУ.

"Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та навчити солдатів", - зазначив Резніков.