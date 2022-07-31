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Резников объявил о получении новой военной помощи от Италии

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Киев, Воскресенье 31 июля 2022 13:46
Резников объявил о получении новой военной помощи от Италии Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получила от Италии новый пакет военной помощи. Его детали пока не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Алексея Резникова.

"Когда мы едины, нас не победить! Я хотел бы поблагодарить итальянское правительство и лично своего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Grazie mille (большое спасибо)!",- написал Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, но точный список техники пока держится в секрете.

Добавим, также мы писали, что из-за политического кризиса в Италии, ее военная помощь нашей стране оказалась под угрозой.

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Министерство обороны Украины Италия Алексей Резников Военная помощь
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