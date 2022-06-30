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Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение, - Politico

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Мадрид, Четверг 30 июня 2022 05:37
Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение, - Politico Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Италия будет поставлять в Украину тяжелое вооружение, аналогичное тому, что уже предоставили Германия и Нидерланды. Точный список техники пока держится в секрете.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, Италия решила внести свой вклад в помощь Украине. На вопрос, означает ли это, что Италия также отправит гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, Рютте ответил, что нам еще предстоит увидеть, будут ли это Panzerhaubitze, но добавил, что речь идет о поставках техники, аналогичной той, которую ранее Германия и Нидерланды уже отправляли в Украину.

Представитель министерства обороны Италии отказался комментировать возможную поставку гаубиц, заявив, что в его стране список поставок для Украины засекречен.

Напомним, ранее сообщалось о поставках первых 12 Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Кроме того, украинская сторона ждет одобрения Берлина на покупку еще 100 самоходных гаубиц.

Ранее также появились первые фото и видео того, как немецкая артиллерия работает на фронтах Украины.

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