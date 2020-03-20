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Пограничники рассказали, кто пересекает КПВВ на Донбассе после ограничений

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 17:08
Пограничники рассказали, кто пересекает КПВВ на Донбассе после ограничений
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За последние дни КПВВ пересекают в основном в направлении оккупированных районов

После ограничения работы пунктов пропусков на Донбассе из-за карантина в Украине их пересекают в основном в направлении оккупированных территорий. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Санитарная блокада: как неподконтрольный Донбасс закрывают на карантин".

Отметим, с 16 марта въехать на подконтрольную территорию могут только, кто имеет постоянную регистрацию, а выехать в ОРДЛО - те, кто там проживает. В обратном порядке проезд запрещен.

"В последние дни мы видим, что пассажиропоток через линию разграничения существенно уменьшился. Если раньше в пиковые дни ее пересекали по 40-50 тысяч людей, то за прошлые сутки (18 марта, - ред.) - 3,3 тысячи лиц, большинство из них в направлении оккупированной территории", - сказал РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, людям на КПВВ разъясняли суть новых ограничений, и большинство из них самостоятельно отказалось пересекать линию разграничения. В пресс-центре штаба ООС РБК-Украина уточнили, что пересматривать приказ пока не намерены. В отдельных случаях командование разрешает пересечь линию разграничения в связи с "важными жизненными обстоятельствами". Сюда входит учеба, лечение, работа или смерть близкого.

Как отметил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, в большинстве случаев пропускают через линию разграничения, но только один раз. Пересечение будет зафиксировано и до 3 апреля человек останется на той территории, которую выбрал для прохождения карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что самопровозглашенная "Донецкая народная республика" с 21 марта закрывает свои контрольные пункты пропуска на линии разграничения.

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Новости Украины ДонбасскарантинКПВВ
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