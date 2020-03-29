В штабе ООС рассказали об исключениях на ограничение пересечения линии разграничения

Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Командование ООС выдало 120 разрешений на передвижение через КПВВ

На Донбассе после 22 марта временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе, однако штаб операции Объединенных сил рассмотрел определенные исключения. Об этом передает пресс-центр ООС.

В частности, командование ОС дало более 120 разрешений на ее пересечение, учитывая важные жизненные обстоятельства.

"Командование Объединенных сил с пониманием относится к обеспечению критических гуманитарных потребностей граждан и в случае возникновения важных жизненных обстоятельств дает разрешение на пересечение линии разграничения. В частности, в течение этой недели было принято более 120 таких индивидуальных решений", - указано в сообщении.

Отмечается, что основаниями для пропуска граждан в основном были тяжелые болезни или смерть родных и необходимость воссоединения семей. Зато, по информации штаба, представители оккупационных вооруженных формирований не считали эти причины вескими и не пропускали людей.

Так, на КПВВ "Станица Луганская" на днях боевики не пропустили семьи с детьми, беременную женщину и тяжелобольных пожилых людей. Пограничники из состава ООС помогли этим украинцам вернуться на подконтрольную территорию.

"Своими действиями оккупанты в очередной раз продемонстрировали циничное отношение к правам и безопасности мирных жителей", - отметили в штабе.

Напомним, недавно трое жителей из аннексированного Крыма пытались выехать в Украину, но были задержаны на границе за якобы нарушение самоизоляции из-за коронавируса.