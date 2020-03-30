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Резніков пояснив, в яких випадках можна перетнути закриті КПВВ на Донбасі

Новини » Політика     30.03.2020 - 07:57
Резніков пояснив, в яких випадках можна перетнути закриті КПВВ на Донбасі
Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Командування ООС і прикордонної служби можуть прийняти рішення і в індивідуальному порядку пропустити

Після того, як Україна ерміново закрила КПВВ на лінії розмежування на Донбасі, була передбачена можливість перетину КПВВ в разі гуманітарної ситуації. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, уряд змушений вживати швидкі і різкі заходи з порятунку десятків мільйонів громадян України, які проживають тут на постійній основі.

"Коли ми різко закрили КПВВ, то наступної ж доби внесли правки, передбачивши можливість перетину КПВВ у разі гуманітарної ситуації: командування ООС і начальство прикордонної служби можуть прийняти рішення і в індивідуальному порядку пропустити", - зазначив Рєзніков.

За словами віце-прем'єра, на КПВВ у Херсонській області такі рішення приймаються прикордонною службою з повідомленням Мінреінтеграції.

"У нас були випадки, коли писали громадські правозахисні організації щодо людей, які не можуть в'їхати: у когось стояло питання термінового лікування, у когось возз'єднання сім'ї, дитина не зареєстрована, а мама зареєстрована на місці - все це вирішувалося. Хвіртка зачинилася швидко, але можливість відкрити її в конкретному випадку і була, і є", - сказав він.

Нагадаємо, після обмеження роботи пунктів пропусків на Донбасі через карантин в Україні їх перетинають в основному в напрямку окупованих територій.

Як повідомляло РБК-Україна, командування ОС дало понад 120 дозволів на перетин лінії розмежування на Донбасі, враховуючи важливі життєві обставини.

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