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Резников обсудит с министрами НАТО упрощение бюрократии для помощи Украине

Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников завтра посетит встречу министров стран-членов НАТО. Планирует поднять вопрос упрощения бюрократии для ускорения военной помощи нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.

"16 марта я буду обсуждать с министрами обороны ситуацию с глобальной безопасностью в свете российской войны против Украины. Я надеюсь убедить НАТО упростить бюрократию и ускорить оказание военной помощи Украине. Включая воздушную и противоракетную оборону. Потому что вопрос о бесполетной зоне все еще открыт. Но это ваша и наша безопасность",- пишет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украину пригласили принять участие в встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится уже завтра, 16 марта.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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