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Резніков обговорить з міністрами НАТО спрощення бюрократії для допомоги Україні

Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резніков завтра відвідає зустріч міністрів країн-членів НАТО. Планує порушити питання спрощення бюрократії для прискорення військової допомоги нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.

"16 березня я обговорюватиму з міністрами оборони ситуацію з глобальною безпекою у світлі російської війни проти України. Я сподіваюся переконати НАТО спростити бюрократію та прискорити надання військової допомоги Україні. Включаючи повітряну та протиракетну оборону. Тому що питання про безпольотну зону все ще відкрите. Але це ваша і наша безпека",- пише Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться вже завтра, 16 березня.

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