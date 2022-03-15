Резніков обговорить з міністрами НАТО спрощення бюрократії для допомоги Україні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.

"16 березня я обговорюватиму з міністрами оборони ситуацію з глобальною безпекою у світлі російської війни проти України. Я сподіваюся переконати НАТО спростити бюрократію та прискорити надання військової допомоги Україні. Включаючи повітряну та протиракетну оборону. Тому що питання про безпольотну зону все ще відкрите. Але це ваша і наша безпека",- пише Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться вже завтра, 16 березня.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.