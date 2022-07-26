UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников обсудил с главой Пентагона итоги последнего "Рамштайна"

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Украины Алексей резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином итоги "Рамштайна-4".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

Стороны провели телефонны разговор.

"Обсудил итоги последней встречи "Рамштайн". Мы подтвердили, что обязательства, взятые на себя всеми сторонами, укрепят возможности украинской армии и приблизят нас к нашей общей цели - победе", - написал Резников.

Напомним, 20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате "Рамштайн". В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины.

В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ - она включает еще 4 РСЗО HIMARS.

Также Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников, гаубицы и САУ натовского калибра, РЛС, более 1,5 тысячи NLAW и Javelin. Литва поставит бронетранспортеры M113 и M577.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонАлексей Резников