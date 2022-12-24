Резніков про обстріл Херсона: зможемо запобігти трагедіям, якщо отримаємо більше зброї

Україна зможе запобігти таким трагедіям, одна з яких сталася сьогодні в Херсоні, якщо отримає більше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України Олексія Резнікова у Twitter .

За його словами, сьогоднішній варварський обстріл Херсона росіянами - не лише військовий злочин, а й спроба помститися жителям міста, які чинили опір окупації та довели усьому світу, що Херсон - це Україна.

"Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо вона матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії і більше далекобійних боєприпасів. Таким чином, російських вбивць буде покарано і вигнано з України", - підкреслив міністр.