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Резніков про обстріл Херсона: зможемо запобігти трагедіям, якщо отримаємо більше зброї

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Київ, Субота 24 грудня 2022 17:23
Резніков про обстріл Херсона: зможемо запобігти трагедіям, якщо отримаємо більше зброї Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна зможе запобігти таким трагедіям, одна з яких сталася сьогодні в Херсоні, якщо отримає більше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України Олексія Резнікова у Twitter.

За його словами, сьогоднішній варварський обстріл Херсона росіянами - не лише військовий злочин, а й спроба помститися жителям міста, які чинили опір окупації та довели усьому світу, що Херсон - це Україна.

"Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо вона матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії і більше далекобійних боєприпасів. Таким чином, російських вбивць буде покарано і вигнано з України", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, російські окупанти масово обстріляли Херсон.

Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 8 людей, ще 58 отримали поранення, з них 18 - у тяжкому стані.

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