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Росіяни жорстоко обстріляли Херсон, є загиблі

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Субота 24 грудня 2022 11:49
Росіяни жорстоко обстріляли Херсон, є загиблі Фото: росіяни жорстоко обстріляли Херсон, є загиблі (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Росіян обстріляли центр Херсона у вихідний день. На жаль, є загиблі серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як пише заступник керівника Офісу президента, росіяни вдарили по самісінькому центру місту. Відомо про загиблих, також пошкоджені будинки.

"Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо", - додав Тимошенко.

Фото: росіяни жорстоко обстріляли Херсон, є загиблі (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Оновлено о 11:45

"На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених в результаті обстрілу центра міста", - пише Тимошенко.

Оновлено о 10:54

За словами заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, серед постраждалих та загиблих виключно цивільні людей.

"Обстріл був по центральній частині міста. На жаль велика кількість постраждалих і статистика зараз постійно оновлюється. Крім того, обстріл наразі продовжується, все ще чути вибухи в центральній частині міста", - відзначив Соболевський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вчора завдали удару по Корабельному району Херсона. На жаль, один з цивільних отримав несумісні з життям поранення.

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