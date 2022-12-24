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Резников об обстреле Херсона: сможем предотвратить трагедии, если получим больше оружия

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Киев, Суббота 24 декабря 2022 17:23
Резников об обстреле Херсона: сможем предотвратить трагедии, если получим больше оружия Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина сможет предотвратить такие трагедии, одна из которых произошла сегодня в Херсоне, если получит больше вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

По его словам, сегодняшний варварский обстрел Херсона россиянами - не только военное преступление, но и попытка отомстить жителям города, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон - это Украина.

"Украина сможет предотвратить такие трагедии, если у нее будет больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и больше дальнобойных боеприпасов. Таким образом, российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня, 24 декабря, российские оккупанты массированно обстреляли Херсон.

В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 8 человек, еще 58 получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

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