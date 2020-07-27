Обстрелы на Донбассе не несут системного характера, прекращение огня работает, - ОП

Несмотря на сегодняшние обстрелы, режим прекращения огня на Донбассе работает. Новые обстрелы не несут системного характера.

Об этом РБК-Украина заявили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В Офисе президента отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят на Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, - это распространенные случаи в любой зоне военных действий.

"Они не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметили в ОП.

Напомним, режим полного прекращения огня на Донбассе вступил в силу с 27 июля, однако в первый день нового перемирия боевики дважды обстреляли позиции украинских военных, а также дистанционно минировали территорию с помощью противотанковых гранатометов.

Новый режим прекращения огня запрещает наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование беспилотников, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, а также содержит другие меры.

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко сегодня заявил, что украинская сторона будет решительно отвечать на нарушения режима прекращения огня.