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В Минобороны уточнили детали прекращения огня на Донбассе

Киев, Понедельник 27 июля 2020 11:45
В Минобороны уточнили детали прекращения огня на Донбассе
Фото: украинские военные (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Роман Калиниченко

СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении указанных мер

Министерство обороны Украины опубликовало перечень действий, запрещенных в рамках приказа о прекращении огня на Донбассе. Во время перемирия, в частности, запрещается вести любой огонь, а также использовать летательные аппараты.

Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Сообщается, что согласно достигнутым договоренностям 22 июля, руководство ВСУ издало приказ, который предусматривает введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в регионе.

В частности предусматривается:

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
  • запрет на применение огня, включая снайперский;
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
  • создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе

"Огонь в ответ в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск на момент принятия заявления о прекращении огня. Сюда входит также дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе - с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

"СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии", - добавили в Минобороны.

Напомним, с сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которую согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина будет защищаться, если обстрелы боевиков продолжатся после 27 июля.

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