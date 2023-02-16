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Резніков обговорив зі Столтенбергом впровадження стандартів НАТО в Україні

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Четвер 16 лютого 2023 12:02
Резніков обговорив зі Столтенбергом впровадження стандартів НАТО в Україні Фото: міністр оборони Олексій Резніков та генсек НАТО Єнс Столтенберг (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подальші кроки щодо імплементації стандартів НАТО в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Резнікова.

Серед успішних рішень України міністр оборони виділив впровадження системи LOGFAS - однієї з інформаційних систем логістики НАТО та країн-членів Альянсу.

"Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в силах оборони України, так і з нашими партнерами. Це - про прозорість, підзвітність та повну відкритість з нашого боку", - написав Резніков.

Міністр розказав генсеку НАТО, як працює LOGFAS в Україні. Столтенберг у свою чергу привітав ці важливі кроки.

"Довіра, прозорість, єдність і впевненість в Перемозі України. Це те, на чому будуються наші відносини з усіма партнерами і друзями України", - додав Резніков.

Нагадаємо, Столтенберг зазначив, що Україна буде членом НАТО, але головним пріоритетом зараз є перемога у війні з Росією.

Генсек Альянсу також зазначив, що Україна має вікно можливостей, щоб перехилити терези на свій бік у війні.

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НАТО Єнс Столтенберг Олексій Резніков
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