Резніков обговорив співпрацю з міністром оборони Бельгії, зокрема щодо розмінування

Сьогодні, 14 лютого, в Брюселі пройшла зустріч міністрів України та Бельгії, на якій вони обговорили перспективи подальшої співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резніка в Facebook.
"Провели зустріч з пані Міністром оборони Бельгії Людівін Дедондер", - повідомив Резніков.
За його словами, під час зустрічі вони обговорили перспективи подальшої співпраці між Україною та Бельгією.
"Серед яких - посилення наших спроможностей по розмінуванню. В тому числі - морському", - пояснив міністр.
Крім того, Резніков подякував Бельгії за їх підтримку, в тому числі й за військову.
Нагадаємо, сьогодні Резніков також зустрівся з міністрами оборони США та Нідерландів.
Тим часом рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова.
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