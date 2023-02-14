Резников обсудил сотрудничество с министром обороны Бельгии, в том числе по разминированию

"Провели встречу с госпожой Министром обороны Бельгии Людин Дедондер", - сообщил Резников.

По его словам, в ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией.

Фото: в Брюсселе прошла встреча министров Украины и Бельгии (facebook.com reznikovoleksii)

"Среди которых - усиление наших способностей по разминированию. В том числе - морскому", - пояснил министр.

Кроме того, Резников поблагодарил Бельгию за их поддержку, в том числе и за военную.