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Резников обсудил сотрудничество с министром обороны Бельгии, в том числе по разминированию

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 февраля, в Брюсселе прошла встреча министров Украины и Бельгии, на которой они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резника в Facebook.

"Провели встречу с госпожой Министром обороны Бельгии Людин Дедондер", - сообщил Резников.

По его словам, в ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией.

Фото: в Брюсселе прошла встреча министров Украины и Бельгии (facebook.com reznikovoleksii)

"Среди которых - усиление наших способностей по разминированию. В том числе - морскому", - пояснил министр.

Кроме того, Резников поблагодарил Бельгию за их поддержку, в том числе и за военную.

Напомним, сегодня Резников также встретился с министрами обороны США и Нидерландами.

Между тем решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексей Резников.

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