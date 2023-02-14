Резников обсудил сотрудничество с министром обороны Бельгии, в том числе по разминированию

Сегодня, 14 февраля, в Брюсселе прошла встреча министров Украины и Бельгии, на которой они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резника в Facebook.
"Провели встречу с госпожой Министром обороны Бельгии Людин Дедондер", - сообщил Резников.
По его словам, в ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией.
"Среди которых - усиление наших способностей по разминированию. В том числе - морскому", - пояснил министр.
Кроме того, Резников поблагодарил Бельгию за их поддержку, в том числе и за военную.
Напомним, сегодня Резников также встретился с министрами обороны США и Нидерландами.
Между тем решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексей Резников.
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