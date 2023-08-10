Резніков обговорив посилення ЗСУ з міністрами оборони Данії та Канади

Розмова з главою Міноборони Данії

"Відбулася предметна розмова з моїм данським колегою Еллеманн-Йенсеном. Вдячний Данії за підтримку та внесок у підвищення бойових спроможностей Сухопутних військ України", - йдеться у заяві.

Обговорили "Повітряну коаліцію" і домовилися про подальші спільні кроки у сфері авіації.

Також міністри обговорили "військово-морську коаліцію". Він додав, що разом із допомогою Данії Україна зможе перемогти в цій війні.

Розмова з главою Міноборони Канади

Резніков розповів, що сьогодні у нього був дзвінок із новим міністром національної оборони Канади Біллом Блером.

"Я привітав свого колегу з новою посадою. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з ним, щоб зупинити російську агресію і забезпечити міцний мир", - йдеться у повідомленні.

Вони обговорили поточну ситуацію на полі бою та подальшу співпрацю для посилення можливостей української армії.

Резніков додав, що Україна дуже цінує допомогу і підтримку Канади.

Допомога від Канади та Данії

Канада ще взимку оголосила про передачу Україні машин Senator. У червні стало відомо, що частину автомобілів вже доставили.

У червні повідомлялось, що уряд Канади надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн канадських доларів - понад 370 млн доларів США. Крім цього, Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.

Місяць тому Данія виділила понад 190 млн доларів, які підуть на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також до пакета допомоги увійдуть ракети для ППО.