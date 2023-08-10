Резніков обговорив посилення ЗСУ з міністрами оборони Данії та Канади
Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 10 серпня, провів розмову зі своїм данським колегою Якобом Еллеманн-Йенсеном і новим главою Міноборони Канади Біллом Блером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави оборонного відомства України у Twitter.
Розмова з главою Міноборони Данії
"Відбулася предметна розмова з моїм данським колегою Еллеманн-Йенсеном. Вдячний Данії за підтримку та внесок у підвищення бойових спроможностей Сухопутних військ України", - йдеться у заяві.
Обговорили "Повітряну коаліцію" і домовилися про подальші спільні кроки у сфері авіації.
Також міністри обговорили "військово-морську коаліцію". Він додав, що разом із допомогою Данії Україна зможе перемогти в цій війні.
Розмова з главою Міноборони Канади
Резніков розповів, що сьогодні у нього був дзвінок із новим міністром національної оборони Канади Біллом Блером.
"Я привітав свого колегу з новою посадою. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з ним, щоб зупинити російську агресію і забезпечити міцний мир", - йдеться у повідомленні.
Вони обговорили поточну ситуацію на полі бою та подальшу співпрацю для посилення можливостей української армії.
Резніков додав, що Україна дуже цінує допомогу і підтримку Канади.
Допомога від Канади та Данії
Канада ще взимку оголосила про передачу Україні машин Senator. У червні стало відомо, що частину автомобілів вже доставили.
У червні повідомлялось, що уряд Канади надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн канадських доларів - понад 370 млн доларів США. Крім цього, Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.
Місяць тому Данія виділила понад 190 млн доларів, які підуть на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також до пакета допомоги увійдуть ракети для ППО.
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