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Резников обсудил усиление ВСУ с министрами обороны Дании и Канады

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Четверг 10 августа 2023 20:10
Резников обсудил усиление ВСУ с министрами обороны Дании и Канады Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, 10 августа, провел разговор со своим датским коллегой Якобом Эллеманн-Йенсеном и новым главой Минобороны Канады Биллом Блэром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Украины в Twitter.

Разговор с главой Минобороны Дании

"Состоялся предметный разговор с моим датским коллегой Эллеманн-Йенсеном. Благодарен Дании за поддержку и вклад в повышение боевых возможностей Сухопутных войск Украины", - говорится в заявлении.

Обсудили "Воздушную коалицию" и договорились о дальнейших совместных шагах в сфере авиации.

Также министры обсудили "военно-морскую коалицию". Он добавил, что вместе с помощью Дании Украина сможет победить в этой войне.

Разговор с главой Минобороны Канады

Резников рассказал, что сегодня у него был звонок с новым министром национальной обороны Канады Биллом Блэром.

"Я поздравил своего коллегу с новой должностью. Я с нетерпением жду совместной работы с ним, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении.

Они обсудили текущую ситуацию на поле боя и дальнейшее сотрудничество для усиления возможностей украинской армии.

Резников добавил, что Украина очень ценит помощь и поддержку Канады.

Помощь от Канады и Дании

Канада еще зимой объявила о передаче Украине машин Senator. В июне стало известно, что часть автомобилей уже доставлена.

В июне сообщалось, что правительство Канады предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн канадских долларов – более 370 млн долларов США. Кроме того, Оттава примет участие в авиационной коалиции.

Месяц назад Дания выделила более 190 млн. долларов, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также в пакет помощи войдут ракеты для ПВО.

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