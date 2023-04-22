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Резніков обговорив посилення української армії з міністром оборони Британії

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Субота 22 квітня 2023 19:55
Резніков обговорив посилення української армії з міністром оборони Британії Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з британським колегою Беном Воллесом. Однією з тем обговорень стало посилення можливостей української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Завжди приємно бачити свого колегу та великого друга України Бена Воллеса на зустрічі "Рамштайн". Ми обговорили подальше посилення можливостей української армії, включаючи навчання наших військовослужбовців", - написав український міністр за підсумками переговорів.

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорювали допомогу Україні.

Перед зустріччю Резніков провів окремі переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

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