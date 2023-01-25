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Резніков обговорив танки для України з головою Пентагону та анонсував гарні новини

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень були постачання танків для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.

"Обговорювали результати "Рамштайн 8", подальше посилення української армії, включаючи постачання танків та обслуговування нового озброєння. Більше хороших новин буде оголошено найближчим часом. Ми маємо повну довіру і потужну підтримку США. Разом до перемоги", - написав міністр за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що влада США планує передати Україні 31 танк Abrams в рамках військової допомоги.

Також ми писали, що, за даними CNN, президент США Джо Байден сьогодні, 25 січня, о 19:00 за київським часом виступить із заявою щодо військової допомоги Україні.

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