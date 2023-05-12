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Резніков обговорив з міністром оборони Німеччини зміцнення спроможностей української армії

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 12 травня, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Провів плідну розмову з моїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Під час телефонної розмови ми обговорили подальші кроки щодо зміцнення спроможностей української армії", - написав міністр.

Резніков також подякував Німеччині за постійну підтримку України та за відданість німецько-українській співпраці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 у рамках коаліції партнерів.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що його країна має гарантувати довготривалу підтримку України.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України