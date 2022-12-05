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Резников обсудил с главой Пентагона усиление ПВО Украины сразу после ракетных ударов РФ

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Понедельник 05 декабря 2022 23:27
Резников обсудил с главой Пентагона усиление ПВО Украины сразу после ракетных ударов РФ Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Украины Алексей Резников после сегодняшнего российского массированного ракетного удара обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twiiter главы Минобороны Украины.

Резников отметил, что телефонный разговор с американским коллегой состоялся сразу после вражеской атаки, когда днем 5 декабря РФ выпустила по территории Украины более 70 ракет.

"Хочу выразить огромную благодарность министру обороны США (Ллойду Остину), которому искренне небезразлична ситуация в Украине. Во время нашего телефонного звонка сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО", - говорится в публикации.

Также Резников поблагодарил Штаты за постоянную поддержку Украины.

Напомним, ранее в министерстве обороны Украины назвали восьмой массированный ракетный удар РФ по нашей стране провальной попыткой запугать украинцев, ввергнув страну в блэкаут. В результате вражеского обстрела ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

Как сообщалось, украинские силы во время российской ракетной атаки 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет.

Добавим также, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил партнеров за переданные Украины комплексы ПВО и ПРО.

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