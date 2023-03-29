UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков назвав три критерії перемоги України у війні проти Росії

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна здобуде остаточну перемогу над Росією, коли буде відновлено кордони 1991 року, забезпечена безпека всіх українців, а російських військових злочинців буде покарано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

За його словами, першим критерієм є відновлення кордонів 1991 року, включно із Кримом.

Другою умовою є забезпечення свободи та безпеки, щоб кожен українець міг сісти на рейс міжнародного перевізника у Києві та полетіти, куди захоче.

Третій критерій, за словами Резнікова, може зайняти більше часу, але для нього, як юриста, означатиме остаточну перемогу - це буде рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі у справі російських військових злочинців.

"Це має бути схожим на Нюрнберг. Нюрнберг змінив німецьку націю. Для того, щоб ми і ви могли спокійно жити в наших країнах з усвідомленням того, що загрози з боку Росії більше немає або вона зведена до мінімуму, має бути вердикт суду. Росія повинна бути засуджена та має покаятися - і це буде остаточна перемога у цій війні", - додав міністр.

Нагадаємо, генпрокурор України Андрій Костін закликав судити російського диктатора Володимира Путіна у рамках трибуналу заочно.

Тим часом Резніков заявив, що ВСУ готуються до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій РезніковВійна Росії проти УкраїниГаага