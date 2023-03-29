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Резніков назвав три критерії перемоги України у війні проти Росії

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Середа 29 березня 2023 16:12
Резніков назвав три критерії перемоги України у війні проти Росії Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна здобуде остаточну перемогу над Росією, коли буде відновлено кордони 1991 року, забезпечена безпека всіх українців, а російських військових злочинців буде покарано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

За його словами, першим критерієм є відновлення кордонів 1991 року, включно із Кримом.

Другою умовою є забезпечення свободи та безпеки, щоб кожен українець міг сісти на рейс міжнародного перевізника у Києві та полетіти, куди захоче.

Третій критерій, за словами Резнікова, може зайняти більше часу, але для нього, як юриста, означатиме остаточну перемогу - це буде рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі у справі російських військових злочинців.

"Це має бути схожим на Нюрнберг. Нюрнберг змінив німецьку націю. Для того, щоб ми і ви могли спокійно жити в наших країнах з усвідомленням того, що загрози з боку Росії більше немає або вона зведена до мінімуму, має бути вердикт суду. Росія повинна бути засуджена та має покаятися - і це буде остаточна перемога у цій війні", - додав міністр.

Нагадаємо, генпрокурор України Андрій Костін закликав судити російського диктатора Володимира Путіна у рамках трибуналу заочно.

Тим часом Резніков заявив, що ВСУ готуються до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня.

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