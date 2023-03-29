Резников назвал три критерия победы Украины в войне против России

Украина одержит окончательную победу над Россией, когда будут восстановлены границы 1991 года, будет обеспечена безопасность всех украинцев, а российские военные преступники будут наказаны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью Gazeta Wyborcza .

По его словами, первым критерием является восстановление границ 1991 года, включительно с Крымом.

Вторым условием является обеспечение свободы и безопасности, чтобы каждый украинец мог сесть на рейс международного перевозчика в Киеве и полететь, куда захочет.

Третий критерий, по словам Резникова, может занять больше времени, но для него, как юриста, будет означать окончательную победу - это будет решение Международного уголовного суда в Гааге по делу российских военных преступников.

"Это должно быть похоже на Нюрнберг. Нюрнберг изменил немецкую нацию. Для того, чтобы мы и вы могли спокойно жить в наших странах с осознанием того, что угрозы со стороны России больше нет или она сведена к минимуму, должен быть вердикт суда. Россия должна быть осуждена и должна покаяться - и это будет окончательная победа в этой войне", - добавил министр.

Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.

Тем временем Резников заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая.

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