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Резников назвал причину, почему замедлилось наступление на Херсон

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Херсонская область, Среда 26 октября 2022 01:07
Резников назвал причину, почему замедлилось наступление на Херсон Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Погодные условия немного замедлили наступление Вооруженных сил на Херсон. Сейчас на юге идут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью Fox News.

Он отметил, что ВСУ используют "такую тактику, чтобы деоккупировать наши территории километр за километром, шаг за шагом".

"Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", - заявил министр.

Напомним, украинские военные деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Как сообщалось, 24 октября ВСУ ликвидировали еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 68 420 военных.

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Алексей Резников
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