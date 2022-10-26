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Резніков назвав мету дезінформації Росії про "брудну бомбу"

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 02:07
Резніков назвав мету дезінформації Росії про "брудну бомбу" Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Звинувачення Росії щодо підготовки Україною застосування "брудної бомби" є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю Fox News .

Він відкинув усі звинувачення Росії.

"Вони намагаються таким чином заблокувати надання пакетів будь-якої допомоги Україні. Вони також прагнуть створити чергову нагоду для використання вже з їхнього боку будь-якої ядерної загрози", - заявив Резніков.

Перші вкидання про "брудну бомбу" почали з'являтися ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використовувати цю зброю, а її розробка нібито вже перебуває на фінальній стадії.

24 жовтня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо розробки "брудної бомби" українськими військовими - в інших країнах не вірять у слова РФ.

В "Енергоатомі" пояснили, що означають звинувачення Росії у створенні "брудної бомби".

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Олексій Резніков
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