Резников назвал цель дезинформации России о "грязной бомбе"

Обвинения России о подготовке Украиной применения "грязной бомбы" является частью нового этапа кампанию по дезинформации цивилизованного мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью Fox News .

Он отверг все обвинения России.

"Они пытаются таким образом заблокировать предоставление пакетов любой помощи Украине. Они также стремятся создать очередной повод для использования уже с их стороны какой-либо ядерной угрозы", - заявил Резников.

Первые вбросы о "грязной бомбе" начали появляться еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать это оружие, а его разработка якобы уже находится на финальной стадии.

24 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными - в других странах не верят в слова РФ.

В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы".

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