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Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"

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Киев, Пятница 30 июля 2021 16:36
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера" Фото: вице-премьер Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: РБК-Украина

Украина может пойти на имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в свое законодательство, если это будет единственным условием для начала урегулирования ситуации на Донбассе. В самой процедуре имплементации нет никаких проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс Украина" вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

По его словам, для имплементации формулы нужно вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год.

"Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что нюанс в том, что имплементацию "формулы Штайнмайера" должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ, но российская сторона и приглашенные представители оккупационных администраций настаивают на том, что украинский закон об особом статусе Донбасса нужно переписать.

"Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать "формулу Штайнмайера" - тогда не будет ли это считаться нарушением процедур "Комплекса мер"? Это вопрос к нашим европейским партнерам - если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства - означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части минских соглашений? Вопрос риторический", - добавил Резников.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину имплементировать данную формулу.

Согласно этой формуле, закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО вступает в силу в день местных выборов. А на постоянной основе будет действовать, если ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли по международным стандартам.

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Донбасс Алексей Резников формула Штайнмайера
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Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
Резников назвал условие для имплементации "формулы Штайнмайера"
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