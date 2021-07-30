Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"

Україна може піти на імплементацію так званої "формули Штайнмаєра" у своє законодавство, якщо це буде єдиною умовою для початку врегулювання ситуації на Донбасі. У самій процедурі імплементації немає жодних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс Україна" віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

За його словами, для імплементації формули треба вставити її в текст закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який діє з 2015 року і продовжується щороку.

"Немає ніяких проблем. Якщо це єдина умова, я впевнений Україна із задоволенням на неї піде", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що нюанс в тому, що імплементацію "формули Штайнмаєра" має обговорювати політична підгрупа ТКГ, але російська сторона і запрошені представники окупаційних адміністрацій наполягають на тому, що український закон про особливий статус Донбасу треба переписати.

"Дилема: або ми не повинні їх слухати, а взяти й імплементувати "формулу Штайнмаєра" - тоді чи не буде це вважатися порушенням процедур "комплексу заходів"? Це питання до наших європейських партнерів - якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави - чи означає це, що треба припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини мінських угод? Питання риторичне", - додав Резніков.