Резников назвал цель постоянных обстрелов ЗАЭС россиянами

Кремль пытается держать мировое сообщество в заложниках при помощи постоянных обстрелов Запорожской АЭС, которые могут вызвать ядерную катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью " Голосу Америки ".

"Россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках при помощи применения ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия", - заявил Резников, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

По его словам, постоянные обстрелы атомной электростанции, которые совершают российские оккупанты, это провокация и игра на "ядерных нервах" всего мира.

Резников добавил, что сейчас Россия пытается снабжать электроэнергией Крым при помощи Запорожской АЭС и полностью отключить станцию от подконтрольных Киеву территорий.