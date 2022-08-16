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Резников назвал цель постоянных обстрелов ЗАЭС россиянами

Новина українською →
Киев, Вторник 16 августа 2022 17:18
Резников назвал цель постоянных обстрелов ЗАЭС россиянами Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кремль пытается держать мировое сообщество в заложниках при помощи постоянных обстрелов Запорожской АЭС, которые могут вызвать ядерную катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью "Голосу Америки".

"Россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках при помощи применения ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия", - заявил Резников, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

По его словам, постоянные обстрелы атомной электростанции, которые совершают российские оккупанты, это провокация и игра на "ядерных нервах" всего мира.

Резников добавил, что сейчас Россия пытается снабжать электроэнергией Крым при помощи Запорожской АЭС и полностью отключить станцию от подконтрольных Киеву территорий.

Напомним, россияне продолжают постоянные обстрелы Запорожской АЭС. 11 августа снаряд попал недалеко от первого энергоблока.

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