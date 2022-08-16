Резніков назвав мету постійних обстрілів ЗАЕС росіянами
Кремль намагається тримати світову спільноту в заручниках за допомогою постійних обстрілів Запорізької АЕС, які можуть викликати ядерну катастрофу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Росіяни намагаються тримати нас усіх з вами в заручниках за допомогою застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї", - заявив Резніков, коментуючи ситуацію навколо ЗАЕС.
За його словами, постійні обстріли атомної електростанції, які здійснюють російські окупанти, це провокація і гра на "ядерних нервах" всього світу.
Резніков додав, що зараз Росія намагається забезпечувати електроенергією Крим за допомогою Запорізької АЕС і повністю відключити станцію від підконтрольних Києву територій.
Нагадаємо, росіяни продовжують постійні обстріли Запорізької АЕС. 11 серпня снаряд влучив недалеко від першого енергоблоку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.