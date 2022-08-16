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Резніков назвав мету постійних обстрілів ЗАЕС росіянами

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 17:18
Резніков назвав мету постійних обстрілів ЗАЕС росіянами Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кремль намагається тримати світову спільноту в заручниках за допомогою постійних обстрілів Запорізької АЕС, які можуть викликати ядерну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Росіяни намагаються тримати нас усіх з вами в заручниках за допомогою застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї", - заявив Резніков, коментуючи ситуацію навколо ЗАЕС.

За його словами, постійні обстріли атомної електростанції, які здійснюють російські окупанти, це провокація і гра на "ядерних нервах" всього світу.

Резніков додав, що зараз Росія намагається забезпечувати електроенергією Крим за допомогою Запорізької АЕС і повністю відключити станцію від підконтрольних Києву територій.

Нагадаємо, росіяни продовжують постійні обстріли Запорізької АЕС. 11 серпня снаряд влучив недалеко від першого енергоблоку.

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