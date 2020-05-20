Резников назвал причины экстренного заседания подгруппы ТКГ

Украина инициировала срочное заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности из-за обострения ситуации на Донбассе. Официальный Киев также опровергает обвинения в обстрелах.

Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников.

По его словам, в СМИ появилась информация о якобы обстрелах с украинской стороны объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области.

"Мы категорически и решительно отвергаем такие безосновательные обвинения в адрес Вооруженных сил Украины. В связи с этим, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма обратился к специальному представителю действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпоже Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об инициативе безотлагательного проведения заседания группы ТКГ по безопасности", - сообщил Резников.

Отметим, на сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что заседание подгруппы инициировано в связи с заявлениями главаря "ЛНР" Леонида Пасечника, который обвинил ВСУ в обстрелах и пригрозил "отодвинуть линию разграничения".

Напомним, Зеленский также назвал условия для участия представителей ОРДЛО в Контактной группе. По его словам, на заседаниях смогут присутствовать представители оккупированного Донбасса, но они все должны быть гражданами Украины. При этом ранее в Офисе президента уточняли, что к работе в этом формате могут привлечь переселенцев.

Кроме того, Зеленский заявил, что Кучма просил исключить его из Контактной группы после того, как был повышен представительский статус украинской делегации.