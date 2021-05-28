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Резников назвал "горячие вопросы", которые нужно решить в ТКГ

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал "горячие вопросы", которые нужно решить в рамках минского формата переговоров. Среди этих вопросов, по словам министра, обмен пленными.

Об этом министр сказал во время встречи с журналистами в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Это открытие КПВВ и их разблокировка, это возможности следующего этапа обмена удерживаемых лиц, это доступ Международного комитета Красного Креста к узникам в тюрьмах. Обо всем этом я рассказывал европейским коллегам", - заявил он.

Как отметил Резников, эти "горячие вопросы" необходимо решить, хотя бы "ради гуманитарных идей".

Напомним, до этого Резников заявлял, что инфраструктура готова к открытию новых КПВВ на Донбассе.

Кроме того, вице-премьер Резников рассказал о работе по созданию Центра развития мира в Украине.

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Новости Украины Алексей РезниковДонбасспереговорыКПВВобмен пленными