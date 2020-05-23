Резников назвал главное условие реинтеграции Донбасса

Реинтеграция оккупированных терририй возможна лишь при отсутствии рисков для территориальной целостности Украины. Поэтому сначала Украина должна получить контроль над восточным участком границы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, реинтеграция Донбасса должна быть безопасной.

"Когда я говорю о министерстве, которое возглавляю, я сегодня настаиваю на том, чтобы оно звучало не просто как "министерство реинтеграции оккупированных территорий", а добавляю очень важное слово. Речь идет о безопасной реинтеграции. Безопасная реинтеграция означает одно: любое освобождение территорий и их возврат возможен только при отсутствии рисков для территориальной целостности Украины относительно потери ее суверенитета. Только при таких условиях произойдет безопасная реинтеграция. А это сначала граница, а потом выборы", - заявил Резников.

Напомним, Резников рассматривает 12 возможных сценариев реинтеграции Донбасса.

Ранее Резников заявлял, что реинтеграции оккупированного Донбасса невозможна без национального инклюзивного диалога. При этом процесс реинтеграции должен быть принят по всей украине.