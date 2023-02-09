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Резніков натякнув на плани України отримати бойові кораблі

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українська армія може отримати військові кораблі від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК.
Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?", - написав Резніков.

Нагадаємо, уряд Литви передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть протидіяти іранським безпілотникам. При цьому Вільнюс підготував 15 інструкторів ЗРК, які навчатимуть українських військових.

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Олексій РезніковВійськова допомога