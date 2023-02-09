Резников намекнул на планы Украины получить боевые корабли

"Лишь год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет на вооружении Stinger. Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ЗРК.

Итак, может ли кто сейчас сказать, что было бы невозможно получить военные корабли?", - написал Резников.