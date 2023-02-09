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Резников намекнул на планы Украины получить боевые корабли

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Алексей Резников намекнул, что украинская армия может получить военные корабли от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

"Лишь год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет на вооружении Stinger. Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ЗРК.
Итак, может ли кто сейчас сказать, что было бы невозможно получить военные корабли?", - написал Резников.

Напомним, правительство Литвы передаст Украине 36 зенитно-ракетных комплексов, которые помогут противодействовать иранским беспилотникам. При этом Вильнюс подготовил 15 инструкторов ЗРК, которые будут обучать украинских военных.

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Алексей РезниковВоенная помощь