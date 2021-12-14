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Резніков сподівається, що новий уряд Німеччини розблокує поставку зброї Україні

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Вівторок 14 грудня 2021 20:11
Резніков сподівається, що новий уряд Німеччини розблокує поставку зброї Україні Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина виступала проти поставки озброєння Україні через НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що новий уряд країни змінить свою позицію щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Резнікова.

"У мене є надії на новий уряд Німеччини... Щодо її зобов'язань, як члена НАТО. Був випадок, що саме Німеччина блокувала придбання Україною через НАТО антидронових рушниць. Вони запросили право вето і долучили до цього Голландію, як я прочитав в Bild", - заявив Резніков.

За словами Резнікова, поведінка Німеччини не була справедливою, оскільки Україна розраховувала на поставку не летальної зброї для власного захисту. Водночас міністр сподівається, що новий уряд перегляне позицію попереднього й буде більш справедливим й чесним щодо країни.

"Я вважаю, що це не справедливо, що вони блокують нашу можливість захищатися не летальною зброєю. Це була позиція попереднього керівництва Німеччини... Я маю надію, що новий уряд Німеччини змінить цю позицію і буде справедливим та чесним щодо допомоги з нашим захистом", - відзначив міністр оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Bild, саме колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель виступала за блокування поставок оборонного озброєння Україні.

За словами посла Андрія Мельника, Німеччина боїться, що надання зброї Україні стане приводом до масштабного застосування озброєння з боку Росії.

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