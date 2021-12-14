Резніков сподівається, що новий уряд Німеччини розблокує поставку зброї Україні

Німеччина виступала проти поставки озброєння Україні через НАТО. Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що новий уряд країни змінить свою позицію щодо цього.

"У мене є надії на новий уряд Німеччини... Щодо її зобов'язань, як члена НАТО. Був випадок, що саме Німеччина блокувала придбання Україною через НАТО антидронових рушниць. Вони запросили право вето і долучили до цього Голландію, як я прочитав в Bild", - заявив Резніков.

За словами Резнікова, поведінка Німеччини не була справедливою, оскільки Україна розраховувала на поставку не летальної зброї для власного захисту. Водночас міністр сподівається, що новий уряд перегляне позицію попереднього й буде більш справедливим й чесним щодо країни.

"Я вважаю, що це не справедливо, що вони блокують нашу можливість захищатися не летальною зброєю. Це була позиція попереднього керівництва Німеччини... Я маю надію, що новий уряд Німеччини змінить цю позицію і буде справедливим та чесним щодо допомоги з нашим захистом", - відзначив міністр оборони.