Резніков про можливий наступ РФ у лютому: Сили оборони вже готові

"Україна очікує можливого наступу Росії цього місяця", але у Києва є резерви, щоб стримати сили Москви", - заявив він.

Міністр додав, що Росія може почати новий наступ у лютому з символічних причин у зв'язку з першою річницею свого вторгнення, але що ресурси Москви не готові з військової точки зору.

За його словами, Сили оборони України вже готові до можливого наступу російських окупантів.

"Несподіваних речей немає", - заявив міністр.

При цьому Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються там.

Він також повідомив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

Нагадаємо, Росія готує новий наступ на Україну вже у лютому-березні.

Крім того, повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін готує своє населення до тривалої війни проти України.

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