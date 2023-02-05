Резников о возможном наступлении РФ в феврале: Силы обороны уже готовы

"Украина ожидает возможного наступления России в этом месяце", но у Киева есть резервы, чтобы сдержать силы Москвы", - заявил он.

Министр добавил, что Россия может начать новое наступление в феврале по символическим причинам в связи с первой годовщиной своего вторжения, но что ресурсы Москвы не готовы с военной точки зрения.

По его словам, Силы обороны Украины уже готовы к возможному наступлению российских оккупантов.

"Неожиданных вещей нет", - заявил министр.

При этом Резников подчеркнул, что обстановка на востоке Украины останется сложной, но контролируемой, добавив, что Силы обороны держатся там.

Он также сообщил, что Украина продолжает накапливать резервы.

Напомним, Россия готовит новое наступление на Украину уже в феврале-марте.

Кроме того сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин готовит свое население к длительной войне против Украины.

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