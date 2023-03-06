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Резніков про мобілізацію: план, оголошений на початку воєнного стану, не завершений

Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міноборони оцінили мобілізаційну потребу ЗСУ. Глава відомства стверджує, що план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану, не завершили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений", - сказав Резніков.

На питання, за яким принципом відбувається зараз відбір кандидатів на мобілізацію, він відповів: "У Генштабу є потреба".

"Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги", - розповів Резніков.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масове вручення повісток в України. Він заявив, що цей процес проходить спокійно та виважено і припинявся ні на один день з моменту повномасштабного вторгнення російських військ.

Нагадаємо, що Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 18 травня.

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Олексій РезніковМобілізація в Україні