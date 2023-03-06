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Резников о мобилизации: план, объявленный в начале военного положения, не завершен

Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны оценили мобилизационную потребность ВСУ. Глава ведомства утверждает, что план, объявленный еще с момента введения военного положения, не был завершен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в интервью ЛІГА.net.

"Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", - сказал Резников.

На вопрос, по какому принципу сейчас происходит отбор кандидатов на мобилизацию, он ответил: "У Генштаба есть потребность".

"Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкоматам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести. Это будет один из вызовов Виталия Дейнеги", - рассказал Резников.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массовое вручение повесток в Украине. Он заявил, что этот процесс проходит спокойно и взвешенно и прекращался ни на один день с момента полномасштабного вторжения российских войск.

Напомним, что Верховная рада одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней до 18 мая.

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Алексей РезниковМобилизация в Украине