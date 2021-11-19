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Резников о миграционном кризисе: людей используют как "биологическое оружие"

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Вашингтон, Пятница 19 ноября 2021 18:54
Резников о миграционном кризисе: людей используют как "биологическое оружие" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Миграционный кризис на границах ЕС является одним из проявлений гибридной агрессии со стороны России. Людей используют в качестве "биологического оружия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время общения с журналистами в украинском посольстве в Вашингтоне.

"(Ситуация с мигрантами – ред.) это проявление гибридной агрессии со стороны РФ, используя дружественный нам белорусский народ. Сегодня эта атака с использованием мигрантов происходит против стран НАТО и ЕС, а именно Литвы и Польши", - сказал Резников.

По его словам, миграционным кризисом Россия тестирует единство Евросоюза и стран НАТО. При этом Украина в этой ситуации "идет вторым актером вероятности такого риска". Глава Минобороны подчеркнул, что именно в этом гибридность российской агрессии и заключается.

Резников также отметил энергетический шантаж со стороны Москвы по достройке "Северного потока-2" и угрозе, что Украина якобы перестанет поставлять газ в Европу.

"Этот миграционный кризис - это использование людей в качестве "биологического оружия". Мало того, они цинично берут деньги из тех несчастных людей, обещая им проход в Германию, а ведь это неправда", - резюмировал министр.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский предположил, что Россия может начать перебрасывать мигрантов с белорусской границы в Украину.

Отметим, польские власти уверены, что Беларусь продолжит отправлять мигрантов на границу Польши, обеспечивая их опасными предметами.

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Министерство обороны Украины Алексей Резников Миграционный кризис
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